SPÖ will bei Migration nicht "vor den Realitäten die Augen verschließen"

Die SPÖ werde ihr "Profil schärfen", sich inhaltlich neu aufstellen, mit den Themen soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit im Mittelpunkt, und sich als klare Alternative zur Regierung positionieren, kündigte der Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda Mittwoch in der "ZiB 2" an. Das unter Christian Kern erarbeitete neue Parteiprogramm werde man wohl "so wie es ist" beschließen.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Drozda will SPÖ mit Rendi-Wagner aus der Krise führen