SPÖ will Fonds für geringfügig Beschäftigte

Die SPÖ fordert einen Fonds für geringfügig Beschäftigte. Dotiert werden soll dieser mit 30 Mio. Euro mit sofortiger Wirkung, verlangt Vize-Klubchef Jörg Leichtfried. Sorgen macht er sich vor allem um die rund 80.000 Studenten, die in der Coronakrise ihre Nebenjobs verloren haben. Sie seien weder in die Kurzarbeit noch in den Härtefallfonds einbezogen noch hätten sie Anspruch auf Arbeitslosengeld.

SN/APA (Archiv)/HANS PUNZ Leichtfried sorgt sich um Studenten