SPÖ will Grasser in den Eurofighter-Ausschuss laden

Die SPÖ will den ehemaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) in den Eurofighter-Untersuchungsausschuss laden. Dieser habe vergangene Woche im Buwog-Prozess angegeben, dass er nach seinem Ausscheiden aus dem Amt Unterlagen zu den Jet-Anschaffungen mitgenommen habe, begründete Fraktionsführer Rudolf Plessl am Montag. Die SPÖ fordert auch die Lieferung dieser Akten.

SN/APA/HANS PUNZ / APA- POOL Grasser ist derzeit eine Hauptfigur im Buwog-Prozess