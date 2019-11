SPÖ will in Casinos-Affäre jedenfalls U-Ausschuss

Die SPÖ will die Casinos-Affäre jedenfalls einem Untersuchungsausschuss unterziehen. In welcher Form das passieren wird, ließ Finanzsprecher Jan Krainer Dienstagfrüh im APA-Gespräch unter Verweis auf anstehende Unterredungen mit den anderen Fraktionen offen. Am sinnvollsten erschiene ihm aber, die Casinos im Rahmen eines Ibiza-Ausschusses abzuhandeln.

SN/APA (Symbolbild)/ROBERT JAEGER Unterschiedliche Vorstellungen zur Aufarbeitung der Casinos-Affäre