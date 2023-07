SPÖ will mindestens einen Bankomaten pro Gemeinde

Die SPÖ wendet sich verstärkt dem Thema Bargeld zu. Pro Gemeinde müsse es mindestens einen Bankomaten geben, forderte Kommunalsprecher Andreas Kollross am Donnerstag in einem Pressegespräch. In vielen Kommunen gebe es keine Möglichkeit mehr, Geld zu beheben, Banken würden ihrem Versorgungsauftrag nicht mehr nachkommen, kritisierte er. Kollross fordert daher ein eigenes Gesetz, um dies sicherzustellen.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH Die SPÖ will Bankomaten retten