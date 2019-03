SPÖ will Oppositions-Vorschlag zur Parteienförderung

Die SPÖ will gemeinsam mit den anderen Oppositionsparteien eine Alternative zur türkis-blauen Anhebung der Parteienförderung erarbeiten. "Es braucht in Sachen Parteienfinanzierung dringend ein Gesamtpaket mit Spendenobergrenzen und wirksamen Sanktionen bei der Überschreitung der Wahlkampfkosten-Obergrenze", so Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda am Freitag. Die Liste Jetzt begrüßt den Vorstoß.

/APA (Archiv)/HANS PUNZ Drozda will für völlige Transparenz der Parteifinanzen sorgen