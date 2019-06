SPÖ will Rückerstattung von SV-Beiträgen für Geringverdiener

Die SPÖ will in der Plenarsitzung im Juli einen Initiativantrag zur Entlastung von Geringverdienern einbringen. Dieser soll eine teilweise Rückerstattung der Sozialversicherungsbeiträge im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung beinhalten. Das Modell kostet laut Parteiangaben in Summe 900 Mio. Euro - also genau das, was die geplatzte türkis-blaue Regierung dafür veranschlagt hat, hieß es.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT Geringverdiener sollen von Beitragsrückerstattung profitieren