SPÖ will Schulstartgutscheine ausweiten

Die SPÖ will die derzeit auf Mindestsicherungs- und Sozialhilfeempfänger beschränkten Schulstartgutscheine ausweiten und den Volksschulen in den ersten drei Jahren wieder die Möglichkeit zur Abschaffung der Ziffernnoten geben. Außerdem sollen die Arbeitsbedingungen für Lehrkräfte verbessert und auch an Volks- und Sonderschulen die Möglichkeit zum Quereinstieg in den Lehrberuf geschaffen werden, so Bildungssprecherin Petra Tanzler bei einer Pressekonferenz am Freitag.

BILD: SN/APA/HELMUT FOHRINGER Viele Familien können sich die benötigten Schulartikel kaum leisten