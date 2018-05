SPÖ will stärkere Rolle in EU-Sozialdemokratie

Die SPÖ will innerhalb der EU-Sozialdemokraten "eine stärkere Rolle einnehmen". Dies betonte SPÖ-Chef Christian Kern in einem Gespräch mit der Tageszeitung "Der Standard" (Freitagsausgabe). So werde der gesamteuropäische Spitzenkandidat der EU-Sozialdemokraten werde "wahrscheinlich" in Wien nominiert werden, sagte Kern, der kein Wahlbündnis mit Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron erwartet.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER SPÖ-Chef Christian Kern: EU-Spitzenkandidat wird in Wien gekürt