SPÖ wirft der FPÖ "Totalumfaller" in Sachen CETA vor

Die SPÖ hat der FPÖ einen "Totalumfaller" in Sachen CETA vorgeworfen. Grund dafür ist, dass die freiheitlichen Abgeordneten laut Angaben der Sozialdemokraten am Dienstag im Wirtschaftsausschuss "gegen eine Volksabstimmung und gegen nationale Ausnahmeregelungen bei Konzernklagerechten" gestimmt haben. SPÖ-Europasprecher Jörg Leichtfried sprach von "purem Verrat an den Wählerinnen und Wählern".

SN/APA/ROBERT JAEGER Leichtfried übte Kritik an FPÖ