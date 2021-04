SPÖ wirft ÖBAG-Schmid "Millionengrab" vor

Am Freitag kommt der Nationalrat auf Wunsch der Opposition zu einer Sondersitzung zusammen, um über die Chat-Affäre rund um ÖBAG-Chef Thomas Schmid zu debattieren. Die SPÖ warf Schmid im Vorfeld vor, für ein "Millionengrab" verantwortlich zu sein. Es sei "erstaunlich, wieso Thomas Schmid immer noch in seiner Funktion ist", meinte SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Die FPÖ fordert ein Eingreifen des Bundespräsidenten.

