SPÖ zum 1. Mai: "Ja, wir sind wieder da!"

Ein Tag der Arbeit wie damals: Die SPÖ verspürt auf dem ersten Maiaufmarsch seit 2019 Rückenwind. Rendi-Wagner will ins Kanzleramt. Und der mächtigste Mann der SPÖ will das auch.

Wer die mächtige Wiener SPÖ hinter sich weiß, muss sich an der Spitze der Bundespartei keine allzu großen Sorgen machen. Beim traditionellen Maiaufmarsch der SPÖ am Sonntag in Wien drückte sich diese Unterstützung für SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner nicht nur in Worten, sondern auch in einer symbolträchtigen Geste aus: Kaum hatte Rendi-Wagner auf der Tribüne das Wort ergriffen, setzte Regen ein. Wiens Bürgermeister und SPÖ-Chef Michael Ludwig ergriff daraufhin einen roten Regenschirm und hielt ihn für den Rest der Rede schützend ...