Sprachbarriere hemmt Kampf gegen das Virus

Es gibt keine Zahlen, die belegen, dass Migranten im Kampf gegen Corona nachlässig sind. Sprachbarrieren sind aber ein Problem.

6,4 Prozent. So niedrig war die Teilnahmequote im Wiener Bezirk Favoriten bei den Corona-Massentests. Die Frage, warum das so war, wird derzeit heftig diskutiert. Oft wird von der Politik dabei angeführt, dass der hohe Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund dafür verantwortlich sein könnte, dass die Coronamaßnahmen und -regeln in gewissen Bezirken nur wenig eingehalten werden. Eine Interpretation, die man in der Stadt Wien zurückweist. Es gebe keine Zahlen oder Untersuchungen, die darauf hinwiesen, dass Migranten oder Menschen mit Migrationshintergrund sich ...