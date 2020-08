Springt die Schulampel auf Rot, kommt "Distance Learning"

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) will Österreichs Schülern "in keiner Ampelphase" im Unterricht eine Mund-Nasen-Schutz-Pflicht verordnen, allerdings wered es bei Rot "Distance Learning" geben. Das hat er am Montagvormittag in einer Pressekonferenz betont.

Am Montag skizzierte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) die Corona-Regeln für das kommende Schuljahr. Im Mittelpunkt steht die "Schulampel": Ab der Ampel-Farbe Gelb sei das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes bis zum Betreten der Klasse notwendig - also dort, wo der Abstand nicht eingehalten werden könne. "Der Mund-Nasen-Schutz im Eingangsbereich und im Gangbereich macht Sinn. Einen Unterricht über längere Zeit mit Maske kann ich mir schwer vorstellen." Vermieden werden sollte allerdings eine Durchmischung der Klassen. Bei der Ampelfarbe Gelb seien Singen und Sport nur im Freien erlaubt. Bei Orange finden nach den Worten des Bildungsministers Lehrerkonferenzen nur mehr online statt, bei Rot sei Notbetrieb mit "Distance-Learning" angesagt, "wenn es zu einem allgemeinen Lockdown in Schulen kommt". Faßmann rechnet auch mit solchen Schulschließungen, "aber den generellen Lockdown werden wir zu verhindern suchen, mit all unserer Energie und Kraft, die wir haben". Schulveranstaltungen können seiner Meinung nach durchaus geplant werden, alles andere würde er als doch zu krasse Einschränkung empfinden, allerdings sollte geprüft werden, ob diese Veranstaltungen gegebenenfalls schnell absagbar seien. Die Vorgehensweise bei einem "Verdachtsfall" in der Schule skizzierte er so: die Person solle zuerst in einen getrennten Raum gebracht werden, alles andere übernähme dann die Gesundheitsbehörde, wahrscheinlich werde so ein Kind in Quarantäne geschickt. Auf die Frage, wie mit Kindern umzugehen sei, die einen Schnupfen oder Husten haben, sagte der Bildungsminister, kranke Kinder seien nicht in die Schule zu bringen. Eine Corona-Schulhotline für nicht-gesundheitliche Fragen wurde eingerichtet unter der Nummer 0500 21 65 95.

Zudem plant das Bildungsministerium ein Monitoring "über das wahre Ausmaß der Infektionen" an Schulen. Geplant ist eine Gurgel-Wasser-Methode. Michael Wagner, Leiter des Zentrums für Mikrobiologie an der Universität Wien, spricht von einem "hervorragenden Verfahren". Er betont: "Kinder können sich ebenso leicht wie Erwachsene infizieren." Allerdings seien sie meist asymptomatisch, machten dieses Covid-19 also gar nicht durch. "Die gute Folge, sie stecken weniger Menschen damit an, weil sie nicht husten und schnupfen. Das kann sich allerdings im Herbst ändern. Wenn Kinder banale Erkältungskrankheiten bekommen, dann husten sie schon, und können dann auch die Coronaviren verbreiten." 15.000 Schülerinnen und Schüler samt Lehrern und Lehrerinnen an 200 Schulen müssen für das Screening alle drei Wochen gurgeln. Damit soll ein guter Überblick entstehen. Wagner bringt ins Spiel, vielleicht könnten die Gesundheitsbehörden für Eltern/Kinder auch solche Stationen einrichten, um das abzuklären.

Lösungen soll es auch für die Eltern geben, die zur Kinderbetreuung zu Hause bleiben müssen. Die derzeitige Sonderurlaubsregelung laufe Ende September aus, Familienministerin Christine Aschbacher (ÖVP) sei aber bereits unterwegs, um diese Regelung zu verlängern und neu zu verhandeln, sagte der Bildungsminister am Sonntagabend in der ZIB2. Wenn alles gut gehe, werde es also eine neue Sonderregelung geben.

Quelle: SN