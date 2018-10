"Staatenbund": Einnahmen durch betrügerische Tätigkeiten

Im Grazer Straflandesgericht ist am Mittwoch der Prozess gegen 14 Mitglieder des "Staatenbund Österreich" fortgesetzt worden. Am dritten Verhandlungstag wurde erneut die "Präsidentin" befragt, die diesmal zu den Betrugsdelikten befragt wurde. Die Taten selbst leugnete sie gar nicht, fühlte sich aber nach wie vor nicht schuldig: "Wir sind in einem anderen Rechtskreis", lautete ihre Rechtfertigung.

SN/APA (Pool)/ERWIN SCHERIAU Fortsetzung des Prozesses gegen den "Staatenbund Österreich"