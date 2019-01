"Staatenbund"-Prozess: Beratung der Geschworenen fortgesetzt

Im Grazer Straflandesgericht ist am Donnerstag die Beratung der Geschworenen zu Mittag in vollem Gang gewesen. Die drei Berufsrichter waren in greifbarer Nähe, falls Unklarheiten in Bezug auf die zahlreichen Fragen auftauchen sollten. Fast 300 Fragen mussten die Laienrichter durcharbeiten, und das, nachdem sie am Vortag rund 15 Stunden Plädoyers und Stellungnahmen anhören mussten.

SN/APA (Archiv)/ERWIN SCHERIAU Mit einer Urteilsverkündung wird am Freitag gerechnet