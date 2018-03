Staatsakt in der Hofburg zum 80. Jahrestag des "Anschlusses"

Mit einem Staatsakt begeht das offizielle Österreich am Montag den 80. Jahrestag des "Anschlusses" Österreichs an Nazideutschland. Bundespräsident Alexander Van der Bellen lädt zu der Gedenkveranstaltung in die Wiener Hofburg, bei der die heimische Politprominenz praktisch vollzählig vertreten sein wird. Nach der Begrüßungsrede wird auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) das Wort ergreifen.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Staatsakt in der Hofburg