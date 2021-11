Staatsanwalt legt gegen Pilnacek-Freispruch Berufung ein

Die in der Causa des suspendierten Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek zuständige Staatsanwaltschaft Innsbruck hat gegen dessen am Wiener Straflandesgericht erfolgten Freispruch vom Vorwurf der Verletzung des Amtsgeheimnisses Berufung angemeldet. Dies bestätigte der Sprecher der Innsbrucker Anklagebehörde, Hansjörg Mayr, dem "Ö1"-Mittagsjournal am Donnerstag. Nun ist das Oberlandesgericht (OLG) Wien am Zug.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER/HERBERT NEU Innsbrucker Staatsanwaltschaft beruft gegen Pilnacek-Freispruch