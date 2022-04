Staatsanwaltschaft Korneuburg ermittelt in Cobra-Affäre

In den Ermittlungen in der Cobra-Affäre um zwei Personenschützer der Familie von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ist der Akt laut einem Sprecher an die Staatsanwaltschaft Korneuburg delegiert worden. Die Tageszeitung "Österreich" hatte berichtet, dass die Anklagebehörde in Wiener Neustadt von Amtswegen ein Ermittlungsverfahren gegen eine "bekannte Person" eingeleitet habe, was auf APA-Anfrage bestätigt wurde. Der Verdacht lautet auf Amtsmissbrauch.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER/HERBERT P Die Staatsanwaltschaft Korneuburg prüft Causa um Personenschützer