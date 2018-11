Staatsbürgerschaft als Lotterie

Innenminister Herbert Kickl bestätigt: Eine anonym der FPÖ zugespielte, niemals überprüfte dubiose Liste dient als Grundlage von Staatsbürgerschafts-Aberkennungen

Zigtausende türkischstämmige Österreicher müssen in diesen Wochen um ihren Reisepass zittern. Grund: Sie scheinen auf einer Liste auf, auf der angebliche österreichisch-türkische Doppelstaatsbürger verzeichnet sind. Da Doppelstaatsbürgerschaften in Österreich in der Regel unzulässig sind, haben die Behörden Prüfverfahren eingeleitet, die bereits für Dutzende mit dem Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft geendet haben. Was für die Betroffenen existenzielle Folgen haben kann.