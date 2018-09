Stabile SPÖ-Umfragenwerte nach Rendi-Wagners Übernahme

Die SPÖ bleibt in der Wählergunst nach dem Wechsel an der Parteispitze in einer ersten veröffentlichten Erhebung stabil. Laut einer Market-Umfrage für den "Standard" (Samstag-Ausgabe) hält die Partei auch nach der Designierung von Pamela Rendi-Wagner zur neuen Vorsitzenden bei 28 Prozent. Das bedeutet weiterhin Platz zwei hinter der ÖVP und einen deutlichen Abstand zur drittplatzierten FPÖ.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Die SPÖ-Umfragenwerte bleiben konstant