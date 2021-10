Stadt Wien ließ ihre Terror-Prävention evaluieren

Die Stadt Wien hat anlässlich des Jahrestags des islamistischen Terroranschlags in der Wiener Innenstadt am 2. November 2020 eine Studie zum Thema Extremismusprävention präsentiert. Studienautor Nicolas Stockhammer betonte bei der Präsentation am Freitag, dass Extremismusprävention "in hohem Maße eine kommunale Aufgabe" sei und die Stadt Wien einiges auf diesem Gebiet leiste.

SN/APA/FLORIAN WIESER/FLORIAN WIESE Bürgermeister Ludiwg ließ die Wiener Terror-Prävention überprüfen