Stadt Wien sucht 21.000 neue Mitarbeiter

Die Stadt Wien ist auf der Suche: Bis 2030 müssen 21.000 Posten besetzt werden. Aus diesem Grund startet man nun eine große Personal-Offensive samt Werbekampagne, wie Bürgermeister Michael Ludwig und Personalstadtrat Jürgen Czernohorszky (beide SPÖ) am Freitag mitteilten. Die Arbeitsfelder, so wurde versichert, seien vielfältig. Gesucht werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in sozialen, technischen oder auch in digitalen Bereichen.

BILD: SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Ludwig und Czernohorszky starten große Personal-Offensive