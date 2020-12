Stadtrat Wiederkehr will Wiener Schulen früher öffnen

Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) würde die Schulen in Wien gerne schon am 11. und nicht erst am 18. Jänner wieder öffnen. Dass die Bundesregierung den Schul-Lockdown bis 18. verhängt hat, hält er für eine "falsche Entscheidung". Und es sei eine "Unverhältnismäßigkeit", wenn einerseits die Skipisten für alle geöffnet werden, aber andererseits die Schulen für drei Wochen geschlossen sind, so Wiederkehr am Montag in der ORF-Sendung "Wien heute".

NEOS-Vizebürgermeister kritisiert langen Schul-Lockdown