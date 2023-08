Stärkster Rückgang bei heimischen Treibhausgas-Emissionen seit 1990

Warum ein Minus von 6,4 Prozent im Jahr 2022 zwar eine gute Nachricht, aber noch lange kein Grund zum Jubeln sind.

Die Freude war Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) deutlich anzusehen, als sie am Donnerstag verkündete, dass Österreich im Jahr 2022 einen Rückgang bei den Treibhausgas-Emissionen von 6,4 Prozent geschafft habe. Es handle sich um das größte Minus seit Einführung der systemischen Berechnungen im Jahr 1990. Damals wurden in Österreich 79 Millionen Tonnen CO₂ ausgestoßen, im Vorjahr sank dieser Wert auf 72,6 Millionen Tonnen. "Man muss bedenken, dass dieses Minus in einem Jahr erzielt wurde, in dem es eine Energiekrise gab, aber auch ein Wirtschaftswachstum", bilanzierte Gewessler, die aber auch warnte: "Wir müssen dieses Tempo beibehalten." Denn laut einer Prognose des Umweltbundesamtes (UBA) würde Österreich aus derzeitiger Sicht bis 2030 eine Reduktion an Treibhausgasen um 35 Prozent gelingen. Was aber immer noch deutlich unter den von der EU geforderten 48 Prozent liegt.

Das Vorjahr war geprägt von hohen Energiepreisen, einem Rekord bei Förderungen von Photovoltaik-Anlagen und einer gestiegenen Mobilität sowohl im Individualverkehr also auch im öffentlichen. Apropos Verkehr: Dieser ist hierzulande mit einem Anteil von 45 Prozent immer noch der größte Emittent von CO₂. Dennoch gab es Lob von der Ministerin. Immerhin gab es in sämtlichen Sektoren - von Gebäuden über Landwirtschaft bis zur Industrie - Rückgänge zu verzeichnen. "Solche Zahlen haben wir seit 1990 nicht gesehen."

Es bleibt noch sehr viel zu tun

Klimaexperte Günther Lichtblau vom UBA verwies darauf, dass es sich bei den minus 6,4 Prozent um eine "vorläufige Bilanz" handle. Die endgültigen Zahlen lägen erst Ende 2023 vor. Lichtblau spricht von einer Schwankungsbreite von 0,5 Prozentpunkten. Was man aber jetzt schon sagen könne: "Der Rückgang war stärker als angenommen." Als "besonders erfreulich" bewertet er die "Entkopplung" von CO₂-Abnahme und Wirtschaftswachstum. Trotzdem: "Wir werden das Ziel aber dennoch verfehlen, wenn wir nicht weitere Maßnahmen setzen." CO₂-Bepreisung, Austausch von alten Heizkesseln, Gebäudesanierung, Klimaticket, Transformation der Industrie sowie Ökostrom-Ausbau sind laut Gewessler künftig die Eckpfeiler, um nicht vom "Zielpfad", also den geforderten 48 Prozent weniger Emissionen bis 2030, abzukommen.

Die Umweltschutzorganisationen reagierten verhalten. "Die Reduktion, die wir hier sehen können, ist nur ein erster Babyschritt. Um unsere Ziele zu erreichen und echten Klimaschutz für Österreich durchzusetzen, brauchen wir endlich große, mutige Schritte", forderte etwa Viktoria Auer, Klima- und Energiesprecherin von Global 2000. "Warme Winter und wirtschaftliche Ausnahmezustände dürfen nicht der maßgebliche Grund für eine Reduktion der Emissionen sein." Unerlässlich für die Zielerreichung seien Klimaschutzgesetz und das Erneuerbaren Wärmegesetz. Die Bundesregierung habe "noch knapp ein Jahr Zeit, um diese wichtigen Gesetzesvorhaben auf den Weg zu bringen", warnte Auer. Ähnlich sieht das auch Marc Dengler von Greenpeace: "Hauptverantwortlich für den Rückgang ist die Energie- und Teuerungskrise, ausgelöst durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Die minus 6,4 Prozent seien "erfreulich, bleiben jedoch weit hinter den tatsächlichen Möglichkeiten zurück".

