An der Grenze des Vertretbaren

Man stelle sich vor: Eine SPÖ-geführte Regierung hätte in den vergangenen Jahren die kleinsten Pensionen mehrmals deutlich aufgewertet. Sie wäre es gewesen, die deren Bezieherinnen und Beziehern heuer - abseits all der anderen Hilfen gegen die davongaloppierende Teuerung - 600 Euro netto zusätzlich auszahlen ließ. Und nun hätte sie eine nach finanzieller Bedürftigkeit gestaffelte Pensionserhöhung für 2023 verkündet, die für Mindestpensionisten ein Plus im Wert von gut zehn Prozent bedeutet. Jede Wette: Der Jubel wäre groß gewesen.

