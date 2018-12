Die langen Jahrzehnte des Wohlstands haben so etwas wie Wohlstands- verwahrlosung ausgelöst.

Der zwischen den Marksteinen 1918 und 2018 ausgeflaggte Gedenkmarathon ist übermorgen glücklich absolviert, und im Rückblick bleibt die Erkenntnis: Die hundert Jahre, die zwischen der Ausrufung der Republik und der Gegenwart liegen, haben ihren Bewohnern zunächst zwar Not, Krieg, Massenmord und bittere Armut beschert, die letzten Jahrzehnte waren aber geprägt von der längsten Friedens- und Wohlstandsperiode unserer Geschichte. Und das nicht nur in Österreich, sondern in weiten Teilen Europas.