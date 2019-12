Der Aufsichtsrat hat Finanzvorstand Peter Sidlo abberufen, um Schaden vom Unternehmen abzuwenden. Gut so. Ausgestanden ist die Sache damit noch nicht.

Der Aufsichtsrat der Casinos Austria AG hat am Montag in einer Sondersitzung überraschend entschieden, den im Mai bestellten Finanzvorstand Peter Sidlo seiner Funktion zu entheben. Die Abberufung erfolgte, weil man weiteren Imageschaden vom Unternehmens abwenden will. Die Entscheidung wurde den ...