Die Gegner in den eigenen Reihen sollten sich jetzt einfach zurückhalten. Die öffentliche Nabelschau interessiert offensichtlich niemanden außerhalb des Funktionärszirkels.

Der Punkt geht an Pamela Rendi-Wagner: Noch nie haben so viele Mitglieder an einer parteiinternen SPÖ-Befragung teilgenommen. Und mehr als zwei Drittel davon haben der Parteichefin das Vertrauen ausgesprochen. In Zahlen: Mehr als 40 Prozent aller 160.000 SPÖ-Mitglieder haben mitgemacht, ...