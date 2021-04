Der burgenländische Landeschef Hans Peter Doskozil reißt mit dem Alleingang bei den Öffnungsschritten eine Lücke in den Ostlockdown. Das sichert ihm in seinem Bundesland die Gunst der Wähler, für die Region ist es ein Spiel mit dem Feuer.

Ob sich die Befürworter regionaler Coronamaßnahmen das so vorgestellt haben? Burgenlands Landeschef Hans Peter Doskozil verkündete am Mittwoch, dass das östlichste Bundesland im Gegensatz zu Wien und Niederösterreich den Ostlockdown nicht verlängern werde. Der Ruf nach Geschlossenheit und Solidarität in der Region, den der rote Wiener Bürgermeister Michael Ludwig noch vor zwei Tagen an seinen Parteifreund Doskozil gerichtet hatte, verhallte offenbar ungehört in der Pannonischen Tiefebene. Der Alleingang Doskozils kam nicht ganz überraschend. Immer wieder hat sich der absolut regierende ...