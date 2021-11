Die Justiz wird in den kommenden Monaten über politische Karrieren zu entscheiden haben und somit großen Einfluss auf die politische Entwicklung dieses Landes nehmen. Es ist zu hoffen, dass das mit mehr Klugheit und Seriosität geschieht als im Fall Pilnacek.

Ausgerechnet in diesen unseren Tagen, in denen die Ermittlungen der Justiz ein mittleres politisches Erdbeben inklusive Kanzlerrücktritt ausgelöst haben und ganz Österreich auf die Unabhängigkeit und Klugheit der Justiz baut, muss man sich ernsthafte Sorgen um die Funktionsfähigkeit besagter Justiz machen. Der Prozess gegen den suspendierten Sektionschef Christian Pilnacek, der am Mittwoch mit einem nicht rechtskräftigen Freispruch endete, markiert diesbezüglich einen Tiefpunkt. Wobei der Justizskandal nicht im Freispruch Pilnaceks besteht. Sondern in seiner Vorgeschichte. Und im Umstand, dass es überhaupt ...