Diktaturen, rechte wie linke, drangsalieren ihre Untertanen mit Zwangs- arbeit. Das müsste doch auch bei uns möglich sein!

Sozialministerin Beate Hartinger-Klein will also anerkannte Flüchtlinge "verpflichtend" zur Arbeit abkommandieren, "etwa im land- und forstwirtschaftlichen Bereich". Zum Beispiel "als Erntehelfer oder im Kampf gegen den Borkenkäfer im Wald". Das sagte die Ministerin dieser Tage in Kärnten im Beisein des ...