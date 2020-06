Rechte Türken gegen linke Kurden. Die Gewalt schockiert und zeigt: Der innertürkische Konflikt ist längst hier angekommen.

Es sind Bilder, wie wir sie in Österreich bisher nicht gekannt haben: Türkischstämmige junge Männer, die Teilnehmer linker kurdischer Kundgebungen und in der Folge die Polizei mit Eisenstangen, Flaschen und Pyrotechnik attackieren. Großteils schon in Österreich geborene Jugendliche, die provokant ...