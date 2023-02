Der U-Ausschuss verkommt zur Ausschussware

Untersuchungsausschüsse haben hierzulande nicht den besten Ruf. Das ist schade und verständlich zugleich. Schade, weil ein U-Ausschuss im besten Fall den Scheinwerfer auf Missstände in der Republik richten und den Weg zu Reformen vorzeichnen kann. Trotzdem wird er in der breiten Öffentlichkeit als reine Politshow wahrgenommen, in der das übliche Parteienhickhack nach dem immer gleichen Drehbuch vorgeführt wird. Und auch das stimmt.

Wie abgestumpft außerdem eine der schärfsten Waffen des Parlaments mittlerweile ist, lässt sich im Abschlussbericht zum ...