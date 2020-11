Die Korruptionsbekämpfung beginnt bekanntlich im Kleinen. In Österreich endet sie leider auch im Kleinen. Das freut Waffenhändler und Rüstungslobbyisten.

Die Einstellung der Ermittlungen gegen Eurofighter durch das Oberlandesgericht Wien stellt dem Niveau der Korruptionsbekämpfung in unserem Land ein Armutszeugnis aus. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ist zwar in der Lage, bis zum heutigen Tag kleine Wahlleiter zu verfolgen, die sich des Verbrechens schuldig gemacht haben, bei der Bundespräsidentschaftswahl vor vier Jahren das falsche Kuvert zum falschen Zeitpunkt aufgeschlitzt zu haben. Am möglicherweise größten Korruptionsskandal der zweiten Republik sind die Korruptionsermittler hingegen krachend gescheitert.

Dabei liegen die Indizien, dass ...