Türkis-grün-pink wäre wohl eine allzu gewagte Farbkombination.

Bemerkenswert, welche Ereignisse es dieser Tage in die Schlagzeilen und in die Nachrichten schaffen. Grünen-Chef Werner Kogler hat am Montag mit Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger telefoniert. Man stelle sich vor! Telefoniert! Und ehe man sich von der Überraschung erholt hatte, erfuhr ...