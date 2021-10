Die Türkisen verlassen mit ihren wirren Attacken gegen die Staatsanwälte Schritt für Schritt den Pfad einer staatstragenden Kanzlerpartei in einem Rechtsstaat. Sie beschädigen damit vor allem sich selbst.

Alles für den Kanzler. Auch das hätte der Titel der Pressekonferenz des türkisen Abgeordneten Andreas Hanger sein können, mit dem er am Dienstag für Wirbel sorgte. Auch weil der Titel lautete: "Sind die linken Zellen der WKStA am linken Auge blind?" Schon das klingt eher nach einer geifernden Oppositionspartei und weniger nach einer politischen Kraft, die den Kanzler in diesem Land stellt.

"Linke Zellen", das klingt nach Verschwörung, nach Staatsfeindlichkeit, nach Angst und Schrecken. Die Kampfrhetorik der ÖVP ...