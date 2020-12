Grasser und Co. wurden in erster Instanz der Korruption überführt. Ein Schritt für mehr Sauberkeit in der Politik ist getan. Doch wer da glaubt, dass sich derlei nicht wiederholen kann, wurde durch das Ibiza-Video eines Besseren belehrt.

Jetzt ist es also amtlich, wenn auch nur in erster Instanz. Der einstige Finanzminister Karl-Heinz Grasser und sein aus Beratern, Anwälten, Immobilienmaklern und sonstigen Freunderln bestehender einstiger Hofstaat haben die Republik betrogen und dadurch massiv geschädigt. Grasser, der einst als kanzlertauglich galt und der mit seiner Weltgewandtheit den tatsächlichen Bundeskanzler Wolfgang Schüssel zu ziehväterlichen Begeisterungsstürmen hinriss, hat nicht zum Wohl des Landes gearbeitet, auf dessen Verfassung er vereidigt war, sondern ungeniert in die eigene Tasche gewirtschaftet. Verkaufte Insiderinformationen ...