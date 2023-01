Die Regierungsklausur zeigt, wie Regierungsarbeit funktionieren könnte - und wie nicht

Türkis-Grün präsentiert nach zweitägiger Beratung die Einigung in zwei koalitionsintern nicht unumstrittenen Punkten. Trotzdem ist die Bilanz der Regierungsklausur ernüchternd.

Und sie drehen sich doch, die beiden Welten der Türkisen und der Grünen, aus denen den Wählerinnen und Wählern zu Beginn der Legislaturperiode das Beste versprochen wurde. Die Regierung will nach einem (wieder) krisengebeutelten Jahr 2022 Arbeitseifer signalisieren. Auf den ersten Blick scheint ihr das zu gelingen. Auf den Fluren des Seminarhotels im niederösterreichischen Mauerbach, des Austragungsorts der Klausur, werden politische Heldensagen verbreitet: Bis spät in die Nacht habe man verhandelt. Die verhärteten Positionen der Koalitionspartner in den Fragen zu ...