Die steirische Landtagswahl ist die letzte Ausrede, warum Türkise und Grüne schweigen. Ab Montag müssen sie Klartext reden.

Die Steirer sind stolz auf ihren eigenen, den steirischen Weg, und das zu Recht. Bei der Landtagswahl am Sonntag dürfte es mit dem steirischen Weg allerdings nicht weit her sein. Alle Umfragen deuten darauf hin, dass die Steiermark genau so ...