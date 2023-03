Die Tücke der Basisdemokratie a` la SPÖ

Eine Mitgliederbefragung sollte die SPÖ aus dem Dilemma der personellen und inhaltlichen Uneinigkeit herausführen und zurück in die Erfolgsspur bringen. Aber auch Basisdemokratie muss man können.

Erinnern wir uns an die letzte Mitgliederbefragung zur Wahl des Parteivorsitzes in der deutschen SPD vor etwas mehr als drei Jahren. Einem Wanderzirkus gleich sind die Kandidatinnen und Kandidaten damals von Wahlkreis zu Wahlkreis gezogen und haben um die Stimmen der 425.000 Parteimitglieder geworben. Am Ende sind Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans als erste durch die Ziellinie gegangen und Parteivorsitzende geworden. Haben wir jemals wieder etwas von Ihnen gehört? Olaf Scholz, den die wochenlang umworbenen Mitglieder nicht an der Spitze ...