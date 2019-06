Mit den Fehlern, die die SPÖ seit dem Ibiza-Video gemacht hat, könnte man eine ganze Serie von Wahlniederlagen bestreiten.

In Deutschland ist die SPD drauf und dran, von den Grünen als große Mitte-links-Partei abgelöst zu werden. In Österreich wurde die SPÖ durch das Scheitern der türkis-blauen Koalition nicht beflügelt, sondern in eine EU-Wahlniederlage mit anschließender Parteikrise gestürzt. In Dänemark ...