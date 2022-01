Die Regierung entlässt die Ungeimpften aus dem Lockdown und beendet damit einen massiven Grundrechtseingriff. Nun liegt es an den Coronademonstranten, ebenfalls einen Schritt in die richtige Richtung zu tun.

Also doch: Die Regierung hat sich, wie Bundeskanzler Karl Nehammer am Mittwoch bekannt gab, dazu entschlossen, den Lockdown für Ungeimpfte per kommendem Montag zu beenden. Womit der Zickzackkurs, den Österreich seit geraumer Zeit in der Pandemiebekämpfung eingeschlagen hat, dieses Mal in die richtige Richtung führt. Die besagte Maßnahme war aus einer ganzen Reihe von Gründen nicht mehr vertretbar, ihre Abschaffung somit höchste Zeit.

Denn der Lockdown, der über die Ungeimpften verhängt worden ist, kommt einer gravierenden Grundrechtseinschränkung gleich. ...