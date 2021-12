Dass ausgerechnet zur Stunde, als sich Zehntausende an der Wiener Ringstraße zum Lichtermeer zusammenfanden, spürbare und kerzenverlöschende Sturmböen über die Bundeshauptstadt fegten, tat der Sache keinen Abbruch. Wozu gibt es schließlich Handys mit Taschenlampenfunktion. "Yes we care", leuchtete es von den Stationsanzeigen der Wiener Linien. "Yes we care", blinkte es in Neonschrift von der Wiener Staatsoper. Auch auf dem gesamten Ring blinkte und leuchtete es. Ganze Freundesrunden, Familien mit Kindern, Alte und Junge hatten sich eingefunden und reckten ihre Handys, ...