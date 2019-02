Dass die Technologiesprünge in den vergangenen Jahrzehnten immens waren, ist unumstritten. Dass das wohl in diesem Tempo so weitergehen wird, ebenfalls. Die Volksschüler von heute kennen Wählscheibentelefone, den Röhrenfernseher oder das Faxgerät nur noch aus Geschichtsbüchern. Wenn überhaupt. Das ist zunächst einmal überhaupt nicht schlimm.