Sebastian Kurz' neuer Job führt ihn weit weg von unangenehmen Untersuchungsausschüssen, lästigen Staatsanwälten und politischen Gegnern.

Egal, wo Sebastian Kurz nach seinem Rückzug aus der Politik beruflich angedockt hätte: Die Häme seiner Gegner wäre ihm so oder so sicher gewesen. Dass es nun ausgerechnet der milliardenschwere schillernde US-Investor Peter Thiel ist, der dem Ex-Kanzler eine neue (und gewiss gut bezahlte) berufliche Heimat bietet, entbehrt indes nicht der Pikanterie. Thiels Weltanschauung mäandert zwischen extrem liberal und extrem rechts. Er will die staatliche und politische Gestaltungsmacht auf ein Minimum reduzieren. Er befürwortet die Schaffung von Monopolen anstelle des ...