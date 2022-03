Standpunkt: Ein Justizskandal im Schatten des Krieges und der Pandemie

Der U-Ausschuss fördert besorgniserregende Vorgänge in der Justiz zutage. Auch wenn aufgrund der Weltkrisen der öffentliche Fokus woanders liegt, muss die Justizministerin handeln.

Die Zuhörerbänke im Untersuchungsausschuss waren am Mittwoch nur spärlich besetzt. Viele Medienvertreter durchleuchten derzeit die Vorgänge rund um den Ukraine-Konflikt oder um die Impfpflicht. Dabei hatte es die Befragung eines Gruppenleiters der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), der in allerlei Causae nach Aufkommen der Ibiza-Affäre ermittelt, in sich. Die Neos-Abgeordnete Stephanie Krisper legte unter anderem Chatnachrichten aus dem U-Ausschuss-Akt vor, in denen sich der ehemalige Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek und der Chef der Oberstaatsanwaltschaft Johann Fuchs, die die Fachaufsicht über die WKStA ...