Gut möglich, dass die Omikron-Variante des Coronavirus die verhärteten Fronten in der Gesellschaft zumindest etwas aufweichen kann. Die panikartigen Reaktionen nach dem ersten Auftauchen der Mutation in Südafrika sind innerhalb weniger Wochen einer spürbaren Entspannung gewichen. Politik wie Bürger scheinen im Umgang mit Corona zum ersten Mal seit Langem weniger von Angst und wieder mehr von Realismus und Fakten getrieben zu sein. Die besagen: Das Virus ist ansteckender, aber es landen nicht mehr so viele Menschen zwingend auf Intensivstationen. Vor ...