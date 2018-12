Die Politik bläut uns ein, wir lebten in unsicheren Zeiten. Dennoch sind die Bürger zuversichtlich. Es ist Zeit, die Linie anzupassen.

Zuletzt blickten die Menschen vor zwölf Jahren so hoffnungsfroh in die nähere Zukunft. Laut aktueller Neujahrsumfrage des Marktforschungsinstituts IMAS sind 54 Prozent der Befragten guter Dinge, dass das Jahr 2019 für sie persönlich erfolgreich verlaufen wird. Im Land der Grantler und Nörgler ist das ein stolzer Wert, halten wir es doch sonst eher mit dem bayerischen Sprachkünstler Karl Valentin, der gemeint hat: "Die Zukunft war früher auch besser." Mit "Skepsis" schauen 19 Prozent auf das nächste Jahr. So niedrig war die Zahl zuletzt 1990. Mit "Sorge" erfüllt angesichts des bevorstehenden Jahreswechsels sind gar nur 13 Prozent, so wenige wie seit 1989 nicht mehr (13 Prozent gaben kein Urteil ab).