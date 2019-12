Das Höchstgericht hat die wesentlichen Teile der türkis-blauen Sozialversicherungsreform bestätigt. Der Einfluss der Gewerkschaft schwindet.

Sieg und Niederlage liegen nah beieinander. Am Dienstag hob der Verfassungsgerichtshof wesentliche Teile des türkis-blauen Überwachungspakets auf. Am Freitag bestätigte er die entscheidenden und von der Sozialdemokratie am massivsten bekämpften Teile der türkis-blauen Sozialversicherungsreform. Allen voran: Die paritätische Besetzung des ...